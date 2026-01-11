Почти 10 тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики в Псковской области после сильных снегопадов

«Россети Северо-Запад» восстановили 19660 километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после сильных снегопадов и порывистого ветра, сообщили в Telegram-канале организации.

Видео: «Россети Северо-Запад» / Telegram-канал

Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды. Новгородский и Псковский филиалы компании работают в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства.

Энергетики включили 9900 километров ЛЭП и 6719 трансформаторных подстанций в Новгородской области, 9760 километров ЛЭП и 6092 трансформаторные подстанции в Псковской области.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).