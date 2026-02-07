 
ЖКХ

Отключения электроэнергии запланированы в Стругокрасненском округе 8-9 февраля

0

Плановые отключения электроэнергии запланированы днем 8 февраля в деревнях Стругокрасненского округа, а днем 9 февраля - в Стругах Красных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной администрации. 

8 февраля с 9:00 до 17:00 отключения произойдут в деревнях Щегли, Демяховщина, Собино, Ивановщина, Моложане, Пахомово, Первенец, Вейтлус. 

9 февраля с 9:00 до 17:00 запланировано плановое отключение электроэнергии в поселке Струги Красные на улицах: Ершова, Глухой, части улицы Советской и в Производственном переулке. 

«Данные работы проводятся в целях повышения надёжности электроснабжения», - уточнили в администрации. 

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону «горячей линии»: 8-800-220-0-220.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026