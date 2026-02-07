Отключения электроэнергии запланированы в Стругокрасненском округе 8-9 февраля

Плановые отключения электроэнергии запланированы днем 8 февраля в деревнях Стругокрасненского округа, а днем 9 февраля - в Стругах Красных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной администрации.

8 февраля с 9:00 до 17:00 отключения произойдут в деревнях Щегли, Демяховщина, Собино, Ивановщина, Моложане, Пахомово, Первенец, Вейтлус.

9 февраля с 9:00 до 17:00 запланировано плановое отключение электроэнергии в поселке Струги Красные на улицах: Ершова, Глухой, части улицы Советской и в Производственном переулке.

«Данные работы проводятся в целях повышения надёжности электроснабжения», - уточнили в администрации.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону «горячей линии»: 8-800-220-0-220.