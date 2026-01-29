 
Общество

Олег Брячак предупредил избирком и обрушился с критикой на «Россети» за тарифы, выросшие «в тысячу раз»

На 51-й сессии Псковского областного Собрания депутат от «Справедливой России» Олег Брячак сделал резкое заявление, затронув две острые темы: подготовку к выборам и кризис в строительной отрасли, виновником которого он назвал филиал «Россетей», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Так как, возможно, до сентября этого года выступить мне снова не удастся, считаю нужным обратиться к псковскому избиркому с предупреждением тех, кто организовывает выборы и подсчет голосов. Мы со своей стороны на предстоящих выборах будем действовать по отношению к нарушителям крайне жестко и принципиально. Мы выставим большое количество обученных наблюдателей, которые будут фиксировать нарушения. Ввиду определенных обстоятельств вынужден сказать об этом сейчас», - заявил Олег Брячак. 

Основная часть выступления была посвящена критической ситуации в строительной сфере и тарифам псковского филиала «Россетей». Депутат пояснил, что с января 2026 года застройщики лишились возможности избегать штрафов (пени) за просрочку сдачи домов. При этом, по его словам, продажи квартир идут плохо, выручки не хватает на быструю стройку, а брать кредиты под высокий процент — слишком дорого. В случае срыва сроков дольщики выигрывают суды, и застройщик также вынужден платить компенсации. 

«"Россети" за три года увеличили стоимость подключения многоквартирных домов в тысячу раз. Так как я имею право заниматься бизнесом и строительством, у меня есть договора. В 2022 году дом на Завеличье был присоединен к электросетям за 30 тысяч рублей, а в 2025 году для дома на соседнем участке стоимость доходит до 28 миллионов рублей», — привел шокирующие цифры Олег Брячак.

Обращаясь напрямую к присутствовавшему в зале руководителю псковского филиала компании, депутат отказался слушать о «великих достижениях»: «Мы все прекрасно знаем, что многие населенные пункты в период снегопадов долгое время находятся без электричества, когда вы не исполняете судебные решения. Будьте любезны говорить по существу. Как так получается, что тарифы выросли в тысячу раз? Как вы видите выход из этой ситуации? В ином случае, если это продолжится, наши застройщики просто не смогут работать. Эти действия будут напрямую отражаться на жизни нашего населения». 

