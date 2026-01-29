«Курирующий заместитель ушёл - наверное, неинтересно»: Армен Мнацаканян пристыдил Игоря Шатурного на сессии Собрания

В энергоснабжении Псковской области налицо системная проблема, заявил вице-спикер областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян («Единая Россия») на сессии регионального парламента 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выступая после обсуждения на сессии регионального парламента острой ситуации с подключением и отключениями электроэнергии, Армен Мнацканян подчеркнул: «Я специально не задавал вопрос директору Псковского филиала ПАО "Россети“ Сабиру Агамалиеву - имея опыт в энергосистеме, я очень внимательно слушал доклады. И к какому выводу я пришёл? У нашего председателя есть хорошая фраза - "системная проблема“. Вот она - налицо».

По мнению депутата, нельзя обходить стороной и кадровый кризис в отрасли. «Надо было сказать, какие вакансии, какая зарплата, чтобы все знали - там тоже некому работать», — сказал Армен Мнацаканян.

Он привел в пример слова директора филиала «Россети», что в регионе - 46 тысяч километров линий электропередачи, но никто не говорит, сколько людей на них работает.

Депутат констатировал: «Технологическое присоединение мы дать не можем - очереди, для юридических лиц это дорогая услуга, но они вынуждены подключаться, потому что надо жить».

Депутат напомнил, что «на дворе 21 век, а у нас - одни отключения», а в новогодние дни СМИ пестрили заголовками об авариях.

«Я не говорю уже о том, что люди из-за скачков напряжения не знают, куда выкидывать бытовую технику, особенно в деревнях», - добавил он.

Он также не оставил без внимания поведение высокопоставленных чиновников: «Все выступающие говорили правильные вещи. Я смотрю направо — а курирующий заместитель губернатора ушёл (заместитель губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный - ред.). Наверное, неинтересно, что у нас есть такие проблемы. А это — проблема всей области».

Армен Мнацаканян предложил провести совместное заседание с участием вышестоящего руководства.

«Мы уже провели четыре сессии по догазификации, были жаркие беседы — но пришли к результатам и работаем. Я предлагаю собраться вместе с вышестоящим руководством, чтобы все понимали: у нас не очень радостная ситуация», - призвал он.

В завершение депутат выразил благодарность рядовым работникам энергосистемы: «Считаю, они большие молодцы — что при такой нагрузке и зарплате выдерживают всё это и наше население». Однако он подчеркнул: «Я думаю, будет вторая серия парламентского часа — с присутствием вашего вышестоящего руководства. Знают ли они вообще, что у нас такие проблемы существуют? И тогда всем будет легче».