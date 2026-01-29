Алексей Севастьянов раскритиковал «Россети» за долгое восстановление ЛЭП в мороз

Острую проблему массовых и длительных отключений электроэнергии в населённых пунктах региона, особенно в условиях сильных морозов, поднял депутат от «Единой России» Алексей Севастьянов на сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий начал с вопроса директору Псковского филиала ПАО «Россети» Сабиру Агамалиеву: «Звонили ли вы когда-нибудь на вашу же диспетчерскую линию?» На что Сабир Агамалиев ответил: «Звонил». «Кто отвечает?» - продолжил депутат. «Иногда робот, иногда сотрудник», - сообщил директор.

Тогда депутат перешёл к сути: «Вы отключаете электричество в населённых пунктах при температуре -20 на минимум 8 часов. Уже через 4 часа отключаются мобильные вышки. Люди не просто мерзнут - они не могут дозвониться ни в скорую, ни в МЧС, ни родным. Это вопрос безопасности».

Он также затронул проблему с интеллектуальными счётчиками: «Они приходят бракованные, сбрасываются, отключаются автоматически - и вместе с ними пропадает свет в доме. А вернуть электроэнергию может только выезд бригады. Но сколько таких бригад у вас осталось?» - поинтересовался депутат, намекая на возможное сокращение аварийных служб.

Завершая выступление, Алексей Севастьянов задал риторический, но эмоционально заряженный вопрос: «Можете не отвечать на предыдущие. Задам последний: можно у вас попросить телефон, чтобы в будущем, когда будут отключать электричество на 4 дня, мы с вами вместе переживали?».