Стоимость тарифов выросла из-за повышения НДС — Ирина Белоконь

Повышение стоимости коммунальных услуг связано с изменением базовой ставки НДС. Об этом в рамках пресс-конференции сообщила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ирина Белоконь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С 1 января проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Изменений тарифов также нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования», - сообщила Ирина Белоконь.

Она также отметила, что возможные изменения счетов могут быть связаны с увеличением объёмов потребленной электроэнергии или тепловой энергии в зимний период.

«Также действуют механизмы защиты граждан. Система адресных субсидий в случае, если расходы на оплату ЖКУ превышают максимальную допустимую долю в совокупном доходе граждан. На федеральном уровне порог установлен нп уровне 22%. Регионы могут устанавливать его ниже», - добавила Ирина Белоконь.

Напомним, с 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в России увеличилась с 20% до 22%.