 
ЖКХ

Стоимость тарифов выросла из-за повышения НДС — Ирина Белоконь

2

Повышение стоимости коммунальных услуг связано с изменением базовой ставки НДС. Об этом в рамках пресс-конференции сообщила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ирина Белоконь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«С 1 января проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Изменений тарифов также нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования», - сообщила Ирина Белоконь. 

Она также отметила, что возможные изменения счетов могут быть связаны с увеличением объёмов потребленной электроэнергии или тепловой энергии в зимний период. 

«Также действуют механизмы защиты граждан. Система адресных субсидий в случае, если расходы на оплату ЖКУ превышают максимальную допустимую долю в совокупном доходе граждан. На федеральном уровне порог установлен нп уровне 22%. Регионы могут устанавливать его ниже», - добавила Ирина Белоконь.

Напомним, с 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в России увеличилась с 20% до 22%. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Белоконь Ирина Владимировна

Белоконь Ирина Владимировна

Руководитель УФАС России по Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026