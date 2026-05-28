Четыре новых адреса вывоза ТКО появилось в Псковском и Печорском округах

Вывоз твердых коммунальных отходов с новых адресов будет осуществлять ООО «Экогрупп» с 28 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Добавились следующие адреса:

деревня Борисовичи Псковского округа, улица Балтийская, 13 (заглубленная установка). Вывоз с площадки осуществляется по графику: понедельник, пятница еженедельно

город Печоры, улица Дачная, 19 (57.817558, 27.597286). Вывоз осуществляется ежедневно.

город Печоры, улица Телевизионная, 4 (57.815454, 27.596014). Вывоз планируется также ежедневно.

деревня Буравцы Печорского муниципального округа (перекресток, 57.817591, 27.692746). Вывоз осуществляется ежедневно

Способ сбора ТКО - мешковой.