 
ЖКХ

44 населенных пункта Пушкиногорского округа остаются без электричества

0

Количество населенных пунктов Пушкиногорского муниципального округа, в которых отсутствует электроснабжение, уменьшилось более чем вдвое в сравнении с вечером вчерашнего дня, 24 августа. Как сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», на 20:00 сегодняшнего дня, 25 августа, населенных пунктов без электричества осталось 44. Уже отработана часть адресов и по Пушкинским Горам: где-то это отдельные дома, где-то часть улицы.

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Аварийно-восстановительные работы проводят шесть бригад. Но пока еще 470 жителей Пушкиногорского округа остаются без электроснабжения.

Заявки продолжают отрабатываться через ЕДДС, а также поступают непосредственно энергетикам и в администрацию района.

«Работы не останавливаются! Энергетики восстанавливают энергоснабжение, в том числе и в ночное время!» — добавила Оксана Филиппова.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026