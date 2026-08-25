44 населенных пункта Пушкиногорского округа остаются без электричества

Количество населенных пунктов Пушкиногорского муниципального округа, в которых отсутствует электроснабжение, уменьшилось более чем вдвое в сравнении с вечером вчерашнего дня, 24 августа. Как сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», на 20:00 сегодняшнего дня, 25 августа, населенных пунктов без электричества осталось 44. Уже отработана часть адресов и по Пушкинским Горам: где-то это отдельные дома, где-то часть улицы.

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Аварийно-восстановительные работы проводят шесть бригад. Но пока еще 470 жителей Пушкиногорского округа остаются без электроснабжения.

Заявки продолжают отрабатываться через ЕДДС, а также поступают непосредственно энергетикам и в администрацию района.