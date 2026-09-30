Опочецкий округ начинает отопительный сезон с 1 октября

Отопительный сезон запускают в Опочецком округе с 1 октября. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в своем канале в Max.

Соответствующее постановление администрации глава округа Юрий Ильин подписал 29 сентября. Коммунальные службы подадут теплоноситель поэтапно: сначала они подключат социально значимые объекты, школы и детские сады, затем - жилые дома.

Юрий Ильин обратил внимание жителей на постепенный прогрев системы. Он пояснил, что батареи не станут горячими сразу после поступления теплоносителя в дом. «Прогрев системы — процесс постепенный и зависит от особенностей дома. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием», - обратился к жителям глава округа.

Также Юрий Ильин уточнил: «Если у вас возникнут вопросы по подаче тепла в конкретном доме или квартире, пожалуйста, в первую очередь обращайтесь в вашу управляющую компанию».