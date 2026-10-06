 
ЖКХ

Директор ПТС напомнил псковичам, как справляться с высокими платежами за ЖКХ

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О постановлении правительства, по которому назначается субсидия на оплату ЖКХ, напомнил в программе «Тепло нашего города» в эфире ПЛН FM (102,6 FM) директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. 

«Тариф на оплату тепла в Пскове - один из самых низких по Северо-Западному Федеральному округу Российской Федерации. У нас самый низкий тариф. ЖКХ – это значительная часть затрат. Есть постановление администрации Псковской области, что если больше, чем 22% совокупного дохода семьи тратится на жилищно-коммунальные услуги, куда включены и тепло, и горячая вода, и холодная вода, и канализация, и все-все услуги, то можно пожаловаться в социальные органы. Туда нужно предоставить несколько документов, Затем открывается специальный счет в банке, вам назначают субсидию, и каждый месяц живые деньги на этот счет поступают, правда, вы их на пиво не сможете истратить, а только на жилищно-коммунальные услуги», – пояснил Игорь Максимов.

Он добавил, что социальные службы в Псковской области хорошо отработали этот механизм и обратившиеся к ним люди получают все выплаты.

«Но, видимо, наш человек так устроен, что лучше на митинг пойти, жаловаться там как все плохо, как все дорого, нежели прийти и затратить два часа, собрать часть документов, принести и получить деньги. Причем, я хочу сказать, что органы социального обеспечения Псковской области, я знаю, потому что мы интересуемся должниками, субсидии выплачивают вовремя, люди эти денежки получают и спокойно за жилищно-коммунальные услуги рассчитываются», – заключил Игорь Максимов.
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