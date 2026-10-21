 
ЖКХ

Капитальный ремонт крыш двух домов завершили в Себеже

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Капитальный ремонт крыш по двум адресам в городе Себеже завершили в срок, качественно и в полном объеме, сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фотографии: Фонд капитального ремонта Псковской области

Работы на улицах 7 Ноября, дом 63А и Владысева, дом 6 выполнили в рамках краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта. Подрядчиком выступила компания ООО «Стройритм» договор от 11.02.2024 № 98/КР.

На крышах демонтировали старое покрытие, обработали деревянные элементы стропильной системы огнебиозащитным составом, утеплили чердачное перекрытие, прочистили вентиляционные каналы и обустроили чердачные ходы.

 

Затем установили новое покрытие из оцинкованных листов с полимерным слоем, смонтировали элементы безопасности, водосточную систему, вентиляционные трубы и каналы. Также оборудовали слуховые окна, установили колпаки и решетки.

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