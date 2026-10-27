«Чисто не там, где метут»: как проводят осеннюю уборку в Великих Луках

С 1 октября по 15 ноября в Великих Луках проходит традиционный осенний месячник по уборке города. В это время любой желающий может присоединиться к субботникам и сделать улицы и дворы немного чище и аккуратнее. Жители подметают дорожки, сгребают опавшие листья и обрезают цветы на клумбах. Направляют их общественные советники главы города, каждый из которых отвечает за свою собственную территорию.

Подобный месячник проходит в Великих Луках далеко не в первый раз. Каждую осень горожане выходят на улицы, чтобы привести их в порядок. Как сообщил в своем еженедельном обращении глава города Николай Козловский, с учетом опыта прошлого года в мероприятиях месячника ожидается участие более десяти тысяч человек. Всего в Великих Луках планируют убрать территорию площадью 8 млн. квадратных метров.

«Уже сегодня к работе активно подключились городские предприятия разных форм собственности, учреждения образования, культуры и спорта, общественные советники главы города», - рассказал Николай Козловский. Активно участвуют в акции и члены местного отделения «Единой России». Особенно градоначальник отметил вклад в месячник общественных советников. По его словам, они планируют проводить субботники не только в своих дворах, но и на прилегающих общественных зонах. «Это хороший пример того, как неравнодушие становится основой конкретных добрых дел», - уверен глава.

О том, как проходят субботники в Великих Луках, Псковской Ленте Новостей рассказала общественный советник Елена Казацкая.

«Весной горожане сажают цветы, а осенью стараются эти клумбы у себя во дворах привести в порядок. То есть люди выходят, подстригают, перекапывают эти клумбочки. Листья лишние во дворе сгребают вместе с дворниками. Если нужно, то подключаются к субботникам, где убирают общественники. Многие советники работают в школах - они убирают с детьми. Кто-то присоединяется к субботникам «Единой России», - поделилась она.

Впрочем, этой осенью горожанам приходится не только приводить клумбы в порядок, но и разбирать некоторые из них. По словам Елены Казацкой, в этом году вышел указ убрать со дворов автомобильные шины. Раньше их часто использовали для оформления цветников, теперь же такие клумбы демонтируют.

При этом общественный советник Андрей Ульянов отмечает, что в плане организации субботников городу еще есть куда совершенствоваться. «У нас получается так интересно: листва еще не опала, а ее уже гребут. А потом опять она опадет, и ее снова надо будет грести. Я наоборот говорю своим жителям: “Давайте обождем, пока большая часть листвы опадет”. Тогда уже и займемся уборкой», - рассказывает он. Но ходом месячника советник все равно доволен. «В конце месяца, естественно, город преобразится - будет красиво и чисто», - предвкушает он.

Николай Козловский призвал великолучан присоединяться к продолжающемуся месячнику.

«Не оставайтесь в стороне! Призываю руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не ограничиваться уборкой собственных территорий, а по возможности подключаться к благоустройству общественных пространств. <...> Хочу напомнить о хорошо известном факте: когда жители сами участвуют в преображении своего двора, меняется не только его внешний вид. Появляется чувство общей ответственности, укрепляются добрососедство и дружеские отношения. И, конечно, если человек живет в благоустроенном дворе, ходит по чистым улицам, то у него улучшается настроение, повышается желание приносить пользу обществу, городу и стране, эффективно трудиться на рабочих местах», - уверен глава города.

А Андрей Ульянов напомнил о том, что даже регулярные уборки не смогут помочь городу, если его жители не помнят элементарных правил обращения с мусором.

«Самое главное, мы никогда не должны забывать о том, что чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Когда город чистый, красивый и аккуратный, то это доставляет большое моральное и эстетическое удовольствие. Тогда и на душе красиво. Если у вас есть дача, огород, если вы там убираете, вы знаете, что от этого становится приятно. Уже надоело, что во время субботников мы убираем очень много мусора, пустых бутылок и всего прочего. Хотелось бы, чтобы народ более-менее был культурно воспитан в этом плане и поменьше бы засорял город», - поделился советник.

Получается, что чистота Великих Лук - это не только задача коммунальных служб и организаторов субботников. Во многом она зависит от того, насколько сами жители готовы заботиться о городе не от случая к случаю, а каждый день.

Софья Богданова