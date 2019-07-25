Фотофакт: Пешеходная дорожка в парке Победы как после войны

Давайте сделаем вид, что его не было?

Рособрнадзор озвучил минимально необходимое количество баллов ЕГЭ для поступления в вуз и получения аттестата

Дайте в квартиры воду: жители улицы 25 Октября в Острове о погибшей при пожаре семье и причинах трагедии