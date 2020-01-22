Фотофакт: Пешеходный переход затоплен, фонари светят через один

Фотофакт: Пешеходный переход затоплен, фонари светят через один

Интерактив: Какой смысл в рамках-металлодетекторах на псковском вокзале, если даже багаж не проверяют?