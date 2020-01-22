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Интерактив: Какой смысл в рамках-металлодетекторах на псковском вокзале, если даже багаж не проверяют?
С начала года в псковском вокзале стали пользоваться рамками-металлодетекторами, чтобы якобы обезопасить территорию самого объекта, перрона, поезда и людей. Эти рамки «визжат» практически всегда, когда сквозь них проходит человек, поскольку одежда зачастую содержит металлические элементы. То есть какой смысл в этих датчиках?
Но, предположим, что прохождение сквозь них как-то помогает проверить человека на опасные предметы - вопрос это не отменяет. Ведь багаж, который у жителей с собой, никто не проверяет даже так. Потому что перед тем, как пройти через эти рамки, человек ставит свои сумки не на багажную ленту, идущую через рентген-установку, как положено, а на примыкающую к ним тумбочку - обычную тумбочку, где нет каких-либо средств проверки. А когда преодолевает металлодетекторы, находясь по другую их сторону, просто забирает багаж с этой тумбочки и идет дальше на перрон, в вагон, куда угодно.
Лично видел это все 24 января. Поэтому вопрос практического свойства - на кой вокзалу эти металлодетекторы, если не проверяют даже багаж - считаю уместным и благоразумным. В нашем случае они создают не безопасные условия, а лишь многометровые очереди. Сколько можно делать все «для галочки», регламента ради, и пренебрегать здравым смыслом?
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Интерактив: Какой смысл в рамках-металлодетекторах на псковском вокзале, если даже багаж не проверяют?
С начала года в псковском вокзале стали пользоваться рамками-металлодетекторами, чтобы якобы обезопасить территорию самого объекта, перрона, поезда и людей. Эти рамки «визжат» практически всегда, когда сквозь них проходит человек, поскольку одежда зачастую содержит металлические элементы. То есть какой смысл в этих датчиках?
Но, предположим, что прохождение сквозь них как-то помогает проверить человека на опасные предметы - вопрос это не отменяет. Ведь багаж, который у жителей с собой, никто не проверяет даже так. Потому что перед тем, как пройти через эти рамки, человек ставит свои сумки не на багажную ленту, идущую через рентген-установку, как положено, а на примыкающую к ним тумбочку - обычную тумбочку, где нет каких-либо средств проверки. А когда преодолевает металлодетекторы, находясь по другую их сторону, просто забирает багаж с этой тумбочки и идет дальше на перрон, в вагон, куда угодно.
Лично видел это все 24 января. Поэтому вопрос практического свойства - на кой вокзалу эти металлодетекторы, если не проверяют даже багаж - считаю уместным и благоразумным. В нашем случае они создают не безопасные условия, а лишь многометровые очереди. Сколько можно делать все «для галочки», регламента ради, и пренебрегать здравым смыслом?
Вадим