Фотофакт: В Пскове снесли недостроенный «Макдоналдс»

Магазин одежды обокрали две девушки в Великих Луках

Счетная палата проверит выплаты врачам за борьбу с COVID-19

Мусор, дом и бесхозное строение горели в Псковской области

В Великолукском районе расчистят зараставший 20 лет водоем

Паломнический центр Псково-Печерского монастыря открывается после карантина

Около 300 госуслуг будут представлены к 2024 году в новом формате

Более 1,8 млн человек в России сделали прививку от гриппа

Ремонт дороги между псковской деревней Глоты и садоводством «Весна-80» будет продолжен