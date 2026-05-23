Интерактив: Гирлянды на деревьях Финского парка в Пскове могут навредить детям

С деревьев в Финском парке Пскова свисают провода от гирлянд. Детей они привлекают, начинают играться и дёргать за них. Как родителя, меня это заставляет переживать. Дети и свисающие в доступе провода - волнительно.
Возникает вопрос, не под напряжением ли они или включаются в темное время суток?
А может быть они вообще не рабочие? Если так, то стоит их хотя бы закрутить на ветки, чтобы избежать случайных неприятностей.
Анатолий
