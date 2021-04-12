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Интерактив: Вирус убил сотрудников МФЦ?

23.04.2021 12:51|ПсковКомментариев: 1

Шел четвертый день, как я пытаюсь записаться в МФЦ по Псковской области по номеру телефона, который указан на многочисленных сайтах и вылезает во всех поисковых системах. Вероятно, скоро мои первые слова, начиная новый день, будут: «299 298».

Я уже передумала все: что в мире царит смертельная эпидемия и вирус убил всех людей, в том числе и сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, и о страшной аварии на телефонной линии...

В справочной службе МФЦ редкие гудки. Точно такие же гудки приветствуют меня на этой неделе и при звонке секретарю, и даже директору МФЦ.

Что же с ними случилось? 

Анна

Теги: #мфц #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
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