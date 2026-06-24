Интерактив: Крепостная свалка

В Изборске рядом с крепостью и охранной зоной образовалась «небольшая» свалка.
Вот так мы развиваем нашу туристическую привлекательность? Разве можно допускать, чтобы подобное происходило в одной из главных туристических точек всей Псковской области?
Я все могу понять, но возникает вопрос к людям, которые это и устроили. Туда же входят и те, кто это безобразие, по-хорошему, должен оперативно убирать. Сплошное разочарование.
Дмитрий
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru