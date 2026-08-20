Интерактив: «Лешуга» уехала, мусор остался

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Гуляли вчера по Финскому парку. В разных его углах - неприглядные остатки фестиваля. «Лешуга» уехала, а мусор остался. Господа-устроители, кто все это должен убирать?

Коробки из-под продукции, палеты, пластиковые хомуты для баннеров, какие-то непонятные мешки. На месте сцены и вовсе помойка прямо с видом на Гремячую башню, неприятно думать, что это остатки закулисного пиршества самих организаторов.

Раздербаненные кипы с сеном, использованные в качестве пуфов, так и побросали. Четверг уже. Когда будет порядок?

Карина

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» состоялся 14-16 августа.