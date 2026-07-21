Интерактив: В Неёлово почти полсуток нет света

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С часу ночи в псковской деревне Неёлово нет электричества.

Фото из архива ПЛН

Потекли все холодильники и морозильные лари, нет воды, детям не сходить в туалет. Почти половина суток без света, это нормально?

«Псковэнерго» по телефону сообщает, что устраняется авария на линии, сроков устранения не называют.

Денис

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Псковэнерго», бригады специалистов работают в Псковском округе, но сроков восстановления электроснабжения нет.