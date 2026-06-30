Интерактив: Почему ремонт дорог в Пскове работает по алгоритму «начали и закончили»?

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Почти десять лет жители Западной, 31 и Кузбасской Дивизии, 50 ждали, когда же у них во дворе сделают хоть какой-то ремонт дорожного покрытия. Асфальт напоминал лунный кратер или место после бомбежки. Ездить было невозможно. Сколько лет просили, обращались — все бесполезно. В последний раз еще при покойном сити-менеджере Пскова Игоре Калашникове делали ямочный ремонт.

И вот, слава тебе, Господи, работы начались — две недели тому назад взломали асфальт и перекрыли двор. И теперь там уже две недели ничего не делается. Асфальт взломанный лежит, проезда нет.

Вопрос — почему у нас всегда все по такому алгоритму: начали работы и тут же их закончили? Ни рабочих, никого, ничего. В результате под ногами взломанный асфальт и не пройти, не проехать.

Андрей