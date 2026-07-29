Интерактив: Куда спешат псковские водители?

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Наверное, не раз обращали внимание: в потоке машин всегда найдется торопыга, который не может ехать, как все. Он спешит, как на пожар, всегда первый успевает на «красный» сигнал светофора.

Но есть особо одаренные особи. Видимо, очень важные персоны. ЧСВ этих умников настолько высоко, что они не могут стоять на светофоре и ждать, пока загорится «зеленый».

Псковичи на автомобильных форумах называют таких «диарейщиками», а то и похуже. Но вопрос, на самом деле, не праздный. Куда вы несетесь, игнорируя ПДД, в т. ч. красный сигнал светофора? Ведь вы создаете опасность на дороге. Сколько ДТП происходит, когда такие автохамы выезжает на дорогу.

Попытка обратиться через Госуслуги для принятия мер в отношении нарушителей увязла в бюрократической процедуре. Надеюсь, что правоохранители обратят внимание на публикацию в СМИ и примут меры.

Сергей