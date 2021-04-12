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В сквере имени 60-летия Октября в Пскове не горит более 10 фонарей. А ведь только в прошлом году закончилась его недешевая реконструкция. В обновление этого места отдыха, как сообщали официальные источники, вложили более 17 млн рублей.
На эти деньги в сквере выложили брусчатку, сделали дополнительные пешеходные дорожки, высадили липы, березы, клены и ели. Появились малая архитектурная форма - сердце с надписью «Псков». Восстановлены кованые фигуры, которые стояли еще до благоустройства. И, наконец, здесь установили фонари, которые теперь почему-то светят частично.
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Интерактив: Да будет свет!
В сквере имени 60-летия Октября в Пскове не горит более 10 фонарей. А ведь только в прошлом году закончилась его недешевая реконструкция. В обновление этого места отдыха, как сообщали официальные источники, вложили более 17 млн рублей.
На эти деньги в сквере выложили брусчатку, сделали дополнительные пешеходные дорожки, высадили липы, березы, клены и ели. Появились малая архитектурная форма - сердце с надписью «Псков». Восстановлены кованые фигуры, которые стояли еще до благоустройства. И, наконец, здесь установили фонари, которые теперь почему-то светят частично.
Василий