Две поставки вакцины от COVID19 ожидается в Псковской области в ближайшие дни

Мемориал «Зарождение Знамени Победы» в Идрице будет возведен на средства краудфандинга

Интерактив: Кто поглумился над памятью народа, приглашая в свингер-тур «Тропами войны» по Псковщине? 18+

Обустроить парковку рядом с кладбищем в Соловьях просят жители Псковского района