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Интерактив: Кто поглумился над памятью народа, приглашая в свингер-тур «Тропами войны» по Псковщине? 18+
На днях моим знакомым переслали в Вацапе информацию, которая возмутила меня до глубины души. Не представляю, у кого и как могла появиться идея распространить в популярном мессенджере предложение отправиться в свингер-тур «Тропами войны». Кстати, сообщение с этой информацией помечено администрацией Вацапа как «часто пересылаемое».
Обещают экскурсию по Пскову, линии Сталина, а дальше - внимание! - игры в форме и одежде военных лет, свингер-вечеринку и военно-эротические игры. Это вообще как? Это специальный такой вброс к 9 мая, чтобы полыхало все, что можно и нельзя? Картинка соответствующая: полуголая дамочка в военной шинели на фоне Псковского Кремля.
Для всех желающих указан телефон и страницы в Интернете. Набираю номер - «проверьте правильность номера и перезвоните». Перезваниваю - номер все так же, «неправильно набран». Страницы, в том числе ВКонтакте, нерабочие. Получается, это какая-то абсолютно идиотская шутка, хайп? Неужели мы настолько отупели, что кому-то это может показаться смешным и забавным? Хочется спросить - кем были прадеды и деды тех, кто придумал такие развлечения на трагедии сотен миллионов людей?
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Интерактив: Кто поглумился над памятью народа, приглашая в свингер-тур «Тропами войны» по Псковщине? 18+
На днях моим знакомым переслали в Вацапе информацию, которая возмутила меня до глубины души. Не представляю, у кого и как могла появиться идея распространить в популярном мессенджере предложение отправиться в свингер-тур «Тропами войны». Кстати, сообщение с этой информацией помечено администрацией Вацапа как «часто пересылаемое».
Обещают экскурсию по Пскову, линии Сталина, а дальше - внимание! - игры в форме и одежде военных лет, свингер-вечеринку и военно-эротические игры. Это вообще как? Это специальный такой вброс к 9 мая, чтобы полыхало все, что можно и нельзя? Картинка соответствующая: полуголая дамочка в военной шинели на фоне Псковского Кремля.
Для всех желающих указан телефон и страницы в Интернете. Набираю номер - «проверьте правильность номера и перезвоните». Перезваниваю - номер все так же, «неправильно набран». Страницы, в том числе ВКонтакте, нерабочие. Получается, это какая-то абсолютно идиотская шутка, хайп? Неужели мы настолько отупели, что кому-то это может показаться смешным и забавным? Хочется спросить - кем были прадеды и деды тех, кто придумал такие развлечения на трагедии сотен миллионов людей?
Светлана