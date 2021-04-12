Стало известно, как будет проходить бесплатное подключение домовладений к газовым сетям

Более 35 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции

Интерактив: Не горит фонарь у Ольгинской часовни в Пскове

Мемориальный знак в память о подвиге советских солдат открыли в Себежском районе

Строительство скейт-парка в Великих Луках может начаться в этом году

Две поставки вакцины от COVID19 ожидается в Псковской области в ближайшие дни

Мемориал «Зарождение Знамени Победы» в Идрице будет возведен на средства краудфандинга

Интерактив: Кто поглумился над памятью народа, приглашая в свингер-тур «Тропами войны» по Псковщине? 18+