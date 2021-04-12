Интерактив: Бардак в поликлинике на Коммунальной

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У вас когда-нибудь болело ухо? Кажется, ну что такого, подумаешь, ерунда какая. А я этой ночью убедилась в том, что это чрезвычайно неприятное ощущение. Спать невозможно, в ухо как будто набралось ведро воды, голова раскалывается, но градусник упорно показывает 37.
В 8 утра начинаю дозваниваться до поликлиники на Коммунальной - ноль эмоций. Вспоминаю, что еще какой-то номер недавно рекламировали - 122. Там меня приветствует горячая линия КОВИД. Снова набираю регистратуру - никаких признаков жизни, только долгие гудки.
Накачавшись чаем с медом, провалилась в сон. Проснулась в 10 утра и по новой - звонить в регистратуру. Мне говорили, что можно назвать температуру 38, чтобы вызвать врача. Но мы же честные, мы же люди, объясняю все как есть: 37, мол, и ухо. Болит. Всю ночь. Мне ответствуют - идите в поликлинику. Я, в принципе, сразу знала, что будет именно так.
В поликлинике на входе толпа - не продохнуть. Температуру никто не замеряет. В регистратуре в 10.30 работает 1 (одно!) окно. Страждущих - человек 15, если не больше. Все застопорилось на женщине, которой долго объясняют, почему не могут дать ей номерок к врачу. Она терпеливо объясняет, что чувствует себя очень плохо, ей терпеливо доказывают, что к специалисту записи нет.
Спустя минут десять открывается второе окошко. Передо мной отсылают в поликлинику по прописке плохо слышащего дедушку, который приехал сюда из Овсища. Объясняю, что мне нужно на прием к терапевту, ибо 37 и ухо у меня. «А чего вы так поздно пришли? - спрашивает регистратор. - Номерков нет». В полуобморочном состоянии, после ночи без сна и с резью по всей «носоухоглотке» интересуюсь - как же это так? Моя логика напоминает слоган автомобилистов: «Я плачу налоги - где дороги?». Ну вот нет номерков, и все. Закончились. «А вам к какому врачу?» - интересуются. Я чувствую, как во мне гаснет и вновь загорается огонек надежды, и как на духу признаюсь: «Да мне все равно, к любому дайте мне номерок, я не знаю, как лечить это ухо!»
Зря огонек загорался, номерок все равно не могут дать.
Но я же знаю свои права, требую объяснить, как пройти в кабинет заведующей - насколько я понимаю, именно там надо эти самые права качать. Оказывается, заведующая не принимает. И тут я вытаскиваю козырь из рукава: «Хорошо, у меня есть мобильный главврача, давайте я ей позвоню».
Не надо быть гадалкой, чтобы понять: номерок появился. В процессе оформления, правда, снова возник эксцесс: оказывается, жителей маяковских хрущевок обслуживают на Киселева и идти мне надо туда, а не сюда. Я не болела лет двадцать - откуда я это знаю? Или у нас все поликлиники - отдельные миры, никак друг с другом не пересекающиеся?
Все это время очередь активно выражала свое сочувствие ко мне: стоявший рядом мужчина гладил по спине и успокаивал: «Не плачьте, не стоит это слез», девушка за мной тоже говорила нервы поберечь и не тратить их попусту.
Регистратор выписала мне карту и номер ко врачу, и я поползла на улицу, плакать на скамеечке. Собственно, зря я, конечно, плакала, но, учитывая бессонную ночь, поднявшуюся температуру и чувство собственного бессилия, я была спокойна, как слон.
Что же в сухом остатке? Регистратора я, конечно, не виню - ее работе не позавидуешь, таких, как я, приходит к ней ежедневно вагонами. Но вопрос остается: почему по-прежнему не организована работа регистратуры?
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Интерактив: Бардак в поликлинике на Коммунальной
У вас когда-нибудь болело ухо? Кажется, ну что такого, подумаешь, ерунда какая. А я этой ночью убедилась в том, что это чрезвычайно неприятное ощущение. Спать невозможно, в ухо как будто набралось ведро воды, голова раскалывается, но градусник упорно показывает 37.
В 8 утра начинаю дозваниваться до поликлиники на Коммунальной - ноль эмоций. Вспоминаю, что еще какой-то номер недавно рекламировали - 122. Там меня приветствует горячая линия КОВИД. Снова набираю регистратуру - никаких признаков жизни, только долгие гудки.
Накачавшись чаем с медом, провалилась в сон. Проснулась в 10 утра и по новой - звонить в регистратуру. Мне говорили, что можно назвать температуру 38, чтобы вызвать врача. Но мы же честные, мы же люди, объясняю все как есть: 37, мол, и ухо. Болит. Всю ночь. Мне ответствуют - идите в поликлинику. Я, в принципе, сразу знала, что будет именно так.
В поликлинике на входе толпа - не продохнуть. Температуру никто не замеряет. В регистратуре в 10.30 работает 1 (одно!) окно. Страждущих - человек 15, если не больше. Все застопорилось на женщине, которой долго объясняют, почему не могут дать ей номерок к врачу. Она терпеливо объясняет, что чувствует себя очень плохо, ей терпеливо доказывают, что к специалисту записи нет.
Спустя минут десять открывается второе окошко. Передо мной отсылают в поликлинику по прописке плохо слышащего дедушку, который приехал сюда из Овсища. Объясняю, что мне нужно на прием к терапевту, ибо 37 и ухо у меня. «А чего вы так поздно пришли? - спрашивает регистратор. - Номерков нет». В полуобморочном состоянии, после ночи без сна и с резью по всей «носоухоглотке» интересуюсь - как же это так? Моя логика напоминает слоган автомобилистов: «Я плачу налоги - где дороги?». Ну вот нет номерков, и все. Закончились. «А вам к какому врачу?» - интересуются. Я чувствую, как во мне гаснет и вновь загорается огонек надежды, и как на духу признаюсь: «Да мне все равно, к любому дайте мне номерок, я не знаю, как лечить это ухо!»
Зря огонек загорался, номерок все равно не могут дать.
Но я же знаю свои права, требую объяснить, как пройти в кабинет заведующей - насколько я понимаю, именно там надо эти самые права качать. Оказывается, заведующая не принимает. И тут я вытаскиваю козырь из рукава: «Хорошо, у меня есть мобильный главврача, давайте я ей позвоню».
Не надо быть гадалкой, чтобы понять: номерок появился. В процессе оформления, правда, снова возник эксцесс: оказывается, жителей маяковских хрущевок обслуживают на Киселева и идти мне надо туда, а не сюда. Я не болела лет двадцать - откуда я это знаю? Или у нас все поликлиники - отдельные миры, никак друг с другом не пересекающиеся?
Все это время очередь активно выражала свое сочувствие ко мне: стоявший рядом мужчина гладил по спине и успокаивал: «Не плачьте, не стоит это слез», девушка за мной тоже говорила нервы поберечь и не тратить их попусту.
Регистратор выписала мне карту и номер ко врачу, и я поползла на улицу, плакать на скамеечке. Собственно, зря я, конечно, плакала, но, учитывая бессонную ночь, поднявшуюся температуру и чувство собственного бессилия, я была спокойна, как слон.
Что же в сухом остатке? Регистратора я, конечно, не виню - ее работе не позавидуешь, таких, как я, приходит к ней ежедневно вагонами. Но вопрос остается: почему по-прежнему не организована работа регистратуры?
Всем здоровья! Анна.