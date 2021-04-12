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Интерактив: Скоро обязательно упадет!
Столб с электропроводами в деревне Андрюшино в Бежаницком районе уже несколько лет стоит наклонившись и скоро обязательно упадет!
Еще три года назад его осматривали электрики и говорили, что он находится в аварийном состоянии. Столб должны были уже давно поменять, но этого так и не случилось.
Недавно он наклонился еще сильнее, по нему пошла трещина.
Энергосбыт на обращение отвечает, что у них нет бригады для замены столба. А ведь прямо напротив него стоит дом, в котором живет семья с 5 детьми! Опасность угрожает им каждый день!
Юлия, группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»