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Интерактив: Школьники вынуждены переодеваться на полу в псковской школе №5
На протяжении трех-четырех лет родители нашего класса совместно с родительским комитетом обращались к классному руководителю, в администрацию школы № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина, лично к директору школы, в управление образования с вопросом об имеющемся обновленном гардеробе и количеству скамеек для переодевания / переобувания детей. В ответ каждый раз мы получали только отписки.
Может быть, гардероб и соответствует всем нормам и стандартам, но он не удобен ученикам и не устраивает родителей, так как одежда валяется горами на полу, что совершенно не соответствует никаким нормам СанПиНа и требованиям Роспотребнадзора. Крючки и стойки в гардеробе расположены неудобно и очень близко друг к другу, одежда с них соскальзывает. Дети вынуждены идти домой после учебного дня в грязной и мокрой одежде при любых погодных условиях. Также в фойе перед гардеробом уменьшилось число скамеек. Дети вынуждены раздеваться на полу.
Администрация школы уверяет нас, что скамеек достаточно. Проведя анализ получается, что даже один класс не может занять 4 скамейки и кто-то вынужден раздеваться / переобувается на полу.
Наш анализ: в нашем классе 24 ученика, в фойе 4 скамейки, на одну скамейку может уместиться 4-5 человек, итого на скамейке переобуваются / переодеваются 20 человек, а остальные 4 ребенка располагаются на полу. Школа уверяет нас, что на протяжении коронавирусной инфекции дети заходят в школу в строго определенное время (по факту, это не так. Да и короновирусная инфекция когда-нибудь закончится, тогда все дети будут входить и выходить из школы примерно в одно время), допустим, что школа права. Но ведь домой дети все выходят разом, у нас в школе нет отдельных звонков после урока для каждого класса. В фойе столпотворение, все ученики выходят через один выход. И опять дети вынуждены переобуваться /переодеваться на полу.
До обновления гардероба в фойе скамеек было больше! Мы просили у администрации школы вернуть скамейки обратно, но в ответ нам говорят, что скамейки мешают при эвакуации учеников в экстренной ситуации. А что мешают имеющиеся ограждения, определяющие территорию гардероба с узким проходом, никто не говорит. Представьте, пожалуйста, как должна проходить эвакуация учеников с валяющимися горой куртками на полу, высокими ограждениями бортов территории гардероба и узким проходом…Представили? Мы нет. Такая эвакуация — полный провал! Неужели нельзя и нет такой возможности — заменить ограждение территории гардероба скамейками с высокими спинками? Почему школа имеет гордое имя героя РФ М. Н.Евтюхина и так халатно и безответственно относится к вопросу гардероба и одежде учеников? Ведь нельзя полностью погрузиться в учебу, когда переживаешь о том, что нельзя разместить свою верхнюю одежду и уличную обувь так, что бы она осталась чистой и сухой.
Лия Прохорова
На данную жалобу отреагировали в управлении образования администрации города Пскова. По словам специалистов, гардероб в МБОУ «СОШ №5» полностью переоборудовали в 2018 году. Там заменили травмоопасные металлические вешалки с подвижными креплениями на антивандальные стойки из металлопрофиля с мебельными щитами, установили невысокие мебельные ограждения для удобства раздевания и увеличения поверхности использования.
В управлении образования сообщили, что всего в гардеробе 10 стоек, 20 щитов (по щиту с каждой стороны стойки), на каждом щите расположено 30 крючков, общее количество крючков – 600 штук. При этом количество крючков рассчитано, исходя из площади помещения, количества обучающихся (по состоянию на 5 июля в школе №5 обучаются 565 человек), возраста и действующих нормативов.
В учреждении уточнили информацию о количестве в фойе школы скамеек. В фойе установлены 8 скамеек, а не 4 как указано в обращении. «Установка дополнительного ряда скамеек у гардероба не представляется возможной, так как уменьшится нормативная ширина эвакуационного пути», - подчеркнули в городском управлении образования.
При этом специалисты подтвердили, что с начала 2020-2021 учебного года в соответствии с нормами санэпидрежима приход в школу осуществлялся для каждого класса в строго определенное время. «Во время раздевания в фойе дети имели возможность раздеваться на свободных скамейках. Контроль за порядком осуществлялся дежурным учителем и дежурным администратором», - пояснили в учреждении.
Кроме того, было отмечено, что в течение 2020-2021 учебного года в школе 4 раза поводили учебные эвакуации, во время проведения которых нарушений не выявили, а также то, что во время образовательного процесса проводили ежедневные влажные уборки в соответствии с утвержденным графиком с занесением данных в журнал дезинфекции.
В городском управлении образования добавили, что фотографии гардероба МБОУ «СОШ №5», опубликованные заявителем, не являются актуальными на дату обращения. Также специалисты добавили, что управление образования в 2021-2022 учебном году проведет проверки в МБОУ «СОШ №5» по контролю соблюдения прав учащихся образовательного учреждения.
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Интерактив: Школьники вынуждены переодеваться на полу в псковской школе №5
На протяжении трех-четырех лет родители нашего класса совместно с родительским комитетом обращались к классному руководителю, в администрацию школы № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина, лично к директору школы, в управление образования с вопросом об имеющемся обновленном гардеробе и количеству скамеек для переодевания / переобувания детей. В ответ каждый раз мы получали только отписки.
Может быть, гардероб и соответствует всем нормам и стандартам, но он не удобен ученикам и не устраивает родителей, так как одежда валяется горами на полу, что совершенно не соответствует никаким нормам СанПиНа и требованиям Роспотребнадзора. Крючки и стойки в гардеробе расположены неудобно и очень близко друг к другу, одежда с них соскальзывает. Дети вынуждены идти домой после учебного дня в грязной и мокрой одежде при любых погодных условиях. Также в фойе перед гардеробом уменьшилось число скамеек. Дети вынуждены раздеваться на полу.
Администрация школы уверяет нас, что скамеек достаточно. Проведя анализ получается, что даже один класс не может занять 4 скамейки и кто-то вынужден раздеваться / переобувается на полу.
Наш анализ: в нашем классе 24 ученика, в фойе 4 скамейки, на одну скамейку может уместиться 4-5 человек, итого на скамейке переобуваются / переодеваются 20 человек, а остальные 4 ребенка располагаются на полу. Школа уверяет нас, что на протяжении коронавирусной инфекции дети заходят в школу в строго определенное время (по факту, это не так. Да и короновирусная инфекция когда-нибудь закончится, тогда все дети будут входить и выходить из школы примерно в одно время), допустим, что школа права. Но ведь домой дети все выходят разом, у нас в школе нет отдельных звонков после урока для каждого класса. В фойе столпотворение, все ученики выходят через один выход. И опять дети вынуждены переобуваться /переодеваться на полу.
До обновления гардероба в фойе скамеек было больше! Мы просили у администрации школы вернуть скамейки обратно, но в ответ нам говорят, что скамейки мешают при эвакуации учеников в экстренной ситуации. А что мешают имеющиеся ограждения, определяющие территорию гардероба с узким проходом, никто не говорит. Представьте, пожалуйста, как должна проходить эвакуация учеников с валяющимися горой куртками на полу, высокими ограждениями бортов территории гардероба и узким проходом…Представили? Мы нет. Такая эвакуация — полный провал! Неужели нельзя и нет такой возможности — заменить ограждение территории гардероба скамейками с высокими спинками? Почему школа имеет гордое имя героя РФ М. Н.Евтюхина и так халатно и безответственно относится к вопросу гардероба и одежде учеников? Ведь нельзя полностью погрузиться в учебу, когда переживаешь о том, что нельзя разместить свою верхнюю одежду и уличную обувь так, что бы она осталась чистой и сухой.
Лия Прохорова
На данную жалобу отреагировали в управлении образования администрации города Пскова. По словам специалистов, гардероб в МБОУ «СОШ №5» полностью переоборудовали в 2018 году. Там заменили травмоопасные металлические вешалки с подвижными креплениями на антивандальные стойки из металлопрофиля с мебельными щитами, установили невысокие мебельные ограждения для удобства раздевания и увеличения поверхности использования.
В управлении образования сообщили, что всего в гардеробе 10 стоек, 20 щитов (по щиту с каждой стороны стойки), на каждом щите расположено 30 крючков, общее количество крючков – 600 штук. При этом количество крючков рассчитано, исходя из площади помещения, количества обучающихся (по состоянию на 5 июля в школе №5 обучаются 565 человек), возраста и действующих нормативов.
В учреждении уточнили информацию о количестве в фойе школы скамеек. В фойе установлены 8 скамеек, а не 4 как указано в обращении. «Установка дополнительного ряда скамеек у гардероба не представляется возможной, так как уменьшится нормативная ширина эвакуационного пути», - подчеркнули в городском управлении образования.
При этом специалисты подтвердили, что с начала 2020-2021 учебного года в соответствии с нормами санэпидрежима приход в школу осуществлялся для каждого класса в строго определенное время. «Во время раздевания в фойе дети имели возможность раздеваться на свободных скамейках. Контроль за порядком осуществлялся дежурным учителем и дежурным администратором», - пояснили в учреждении.
Кроме того, было отмечено, что в течение 2020-2021 учебного года в школе 4 раза поводили учебные эвакуации, во время проведения которых нарушений не выявили, а также то, что во время образовательного процесса проводили ежедневные влажные уборки в соответствии с утвержденным графиком с занесением данных в журнал дезинфекции.
В городском управлении образования добавили, что фотографии гардероба МБОУ «СОШ №5», опубликованные заявителем, не являются актуальными на дату обращения. Также специалисты добавили, что управление образования в 2021-2022 учебном году проведет проверки в МБОУ «СОШ №5» по контролю соблюдения прав учащихся образовательного учреждения.