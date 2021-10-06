Интерактив: Мартышкин труд

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Жительница одной из деревень Псковской области с явными признаками ковида обратилась по телефону «горячей линии». Она позвонила и объяснила, что у нее недомогание и пропал запах. «Это ковид, - сказала она. - Что мне делать?». А в ответ ее вежливо отправили в районную поликлинику, а там предложили приехать на мазок. Приехать, Карл!
Получается, она должна сейчас на общественном транспорте добраться до районного центра, затем на другом автобусе до поликлиники, где еще будет контактировать с другими здоровыми пациентами, чтобы у нее взяли мазок. С одной стороны, мы говорим о борьбе с коронавирусом, а сами врачи, с другой стороны, создают условия для его распространения в массы.
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Фото из архива ПЛН
Жительница одной из деревень Псковской области с явными признаками ковида обратилась по телефону «горячей линии». Она позвонила и объяснила, что у нее недомогание и пропал запах. «Это ковид, - сказала она. - Что мне делать?». А в ответ ее вежливо отправили в районную поликлинику, а там предложили приехать на мазок. Приехать, Карл!
Получается, она должна сейчас на общественном транспорте добраться до районного центра, затем на другом автобусе до поликлиники, где еще будет контактировать с другими здоровыми пациентами, чтобы у нее взяли мазок. С одной стороны, мы говорим о борьбе с коронавирусом, а сами врачи, с другой стороны, создают условия для его распространения в массы.
Антон