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Интерактив: Больничная анархия

29.11.2021 17:41|ПсковКомментариев: 1

Прошу навести порядок в детской поликлинике в Пскове на улице Алтаева, 22.

Я попыталась вызвать врача в четверг, 25 ноября. Мне сказали, что у ребенка недостаточно высокая температура (37,6 градуса) и врач к нам не поедет. Предложили приехать самим. На мое возражение, что у ребенка слабость, поэтому приехать мы не сможем, ответили: «В школу же вы как-то ходите». Извините, но в школу ходит здоровый ребенок.

Ладно, договорились, что если температура повысится до 38 градусов, я позвоню еще раз, если нет – будем лечиться сами, и когда станет полегче – приедем.

В понедельник, 29 ноября, я позвонила и сказала, что температура небольшая, спросила, когда приехать, чтобы приняли сразу, и в какой кабинет обратиться. На месте оказалось, что больных не принимают отдельно, надо сидеть в общей очереди, в которой и выздоровевшие, и дети, пришедшие на прививку. И прием ведется только в двух кабинетах. Длинный коридор, по обеим сторонам люди, духота и давка.

Я попробовала поговорить с заведующей, мне сказали, что в филиале на улице Алтаева уже два года нет заведующего. И вообще хорошо, что хоть два врача сегодня пришли. Их направили из поликлиники на улице Кузнецкой. Пока я брала карточки в регистратуре, услышала, что на 11.00 было уже 40 вызовов. Можно предположить, что к моменту окончания приема звонков их будет в два раза больше. Как эти два врача со всем справятся, уму непостижимо.

Я рассказываю это к тому, что стоит только одному или двум врачам в этом филиале заболеть, и наступает катастрофа. А отсутствие руководства приводит к бардаку. Даже с двумя врачами можно людей с температурой направлять в отдельный кабинет, а на осмотр туда приглашать то одного врача, то другого, а не держать больных и здоровых в общей очереди.

И уже кто-то, уважаемые товарищи чиновники, должен начать решать кадровые вопросы. Демографическая программа, на мой взгляд, должна быть так разработана, чтобы все рожденные были обеспечены врачами, воспитателями и учителями. А у нас в Псковской области во всех этих вопросах – зияющие бездны.  

Наталья 

Теги: #медицина #псков #поликлиника #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
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