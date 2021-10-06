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Сегодня стал очевидцем происшествия на реке Пскове. Около 11.00 группа подростков (три парня и две девушки лет 14-15) вышли на лед в районе плотины и пешеходного моста. В результате одна из девушек провалилась, ушла в воду по горло. Слава богу, что в этом месте мелко, и ее быстро вытащили. Даже спасателей не пришлось вызывать.
Но ведь даже на Пскове есть места более глубокие, с сильным течением. Все мы помним, как на Крещение жительницу Ленобласти затащило течением под лед. В этот раз, к счастью, все обошлось. Но очень хочется напомнить родителям и детям о том, что лед сейчас становится хрупким, и выходить на него очень опасно. Берегите себя!
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Интерактив: Дети на льду
Сегодня стал очевидцем происшествия на реке Пскове. Около 11.00 группа подростков (три парня и две девушки лет 14-15) вышли на лед в районе плотины и пешеходного моста. В результате одна из девушек провалилась, ушла в воду по горло. Слава богу, что в этом месте мелко, и ее быстро вытащили. Даже спасателей не пришлось вызывать.
Но ведь даже на Пскове есть места более глубокие, с сильным течением. Все мы помним, как на Крещение жительницу Ленобласти затащило течением под лед. В этот раз, к счастью, все обошлось. Но очень хочется напомнить родителям и детям о том, что лед сейчас становится хрупким, и выходить на него очень опасно. Берегите себя!
Анатолий