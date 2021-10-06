Интерактив: Дети на льду

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На юге Китая ввели строгие меры из-за новых случаев COVID-19

Что делать при нападении преступников, напомнила псковская полиция

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Белый дом предупредил Китай о «последствиях» за помощь российской экономике

Мемориальный музей-квартира Юрия Спегальского возобновит работу в Пскове

Весенний месячник по уборке города стартовал в Пскове

Минфин заявил о заморозке половины золотовалютных резервов России из-за санкций

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Похороны двух погибших в ходе спецоперации на Украине военных состоялись в Пскове

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Путин не против встречи с Зеленским, заявил глава МИД Турции