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Живу в доме №130 на улице Военный городок-3 в Пскове. Хочу поделиться с общественностью фотографиями нашего «заасфальтированного» двора - пишу это слово в кавычках осознанно, ведь добрый человек скажет, что асфальта в нашем дворе просто нет.
По такой дороге ни на машине, ни с коляской, ни даже пешком нормально пройти и проехать невозможно! Очень надеюсь, что на наш двор все-таки обратят внимание и отремонтируют.
Дарья
Псковская Лента Новостей направила запрос депутату Псковской городской Думы по округу №4 Сергею Гаврилову. Он отметил, что по данной жалобе будет проведено выездное совещание.
«По контролю состояния проезда будет проведено выездное совещание, а по обращению граждан подготовим заявку в программу "Формирование современной городской среды". Напомню, что прием заявок в программу начнется в июне 2022 года», - сказал Сергей Гаврилов.
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Интерактив: Лжеасфальт
Живу в доме №130 на улице Военный городок-3 в Пскове. Хочу поделиться с общественностью фотографиями нашего «заасфальтированного» двора - пишу это слово в кавычках осознанно, ведь добрый человек скажет, что асфальта в нашем дворе просто нет.
По такой дороге ни на машине, ни с коляской, ни даже пешком нормально пройти и проехать невозможно! Очень надеюсь, что на наш двор все-таки обратят внимание и отремонтируют.
Дарья
Псковская Лента Новостей направила запрос депутату Псковской городской Думы по округу №4 Сергею Гаврилову. Он отметил, что по данной жалобе будет проведено выездное совещание.
«По контролю состояния проезда будет проведено выездное совещание, а по обращению граждан подготовим заявку в программу "Формирование современной городской среды". Напомню, что прием заявок в программу начнется в июне 2022 года», - сказал Сергей Гаврилов.