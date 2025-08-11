* обязательно заполните все поля
Интерактив: Найдется ли в Пскове место для Богородицы?
Дорогие псковичи, как вы знаете, с начала специальной военной операции на улице Юбилейной в Пскове нашими силами был установлен баннер с изображением иконы Богородицы Донской, охраняющей всю землю русскую.
Оплата составляла 14 тысяч рублей в месяц. В конце прошлого года аренда места под баннер закончилась.
Не гоже Богородице лежать на складе. Отец Андрей Вахрушев благословил повесить баннер на улице Советской, 21 - в здании, принадлежащем епархии. Однако там началась реконструкция.
Необходимо место, где можно разместить баннер размером 3 х 6 м. Контакты: +7 (911) 695-44-19 (Геннадий).
Рассматриваем любой вариант. Либо новое место по аренде, либо, может, кто-то предоставит место для размещения. На доме, на магазине, на офисе. Много пустых мест есть под баннеры в городе.
Екатерина