* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
А у вас глаз не дергается, когда видите, что электросамокаты в Пскове раскидали повсюду, будто мусор какой-то? Валяются по несколько дней в траве, в грязи. Кто на них захочет ехать после такого? Вот и этот двухколесный друг уже не первый день ожидает, что кто-то его заберет. Но никто не приходит. Не очень ясно, кому эта забава вообще нужна.
Люди, конечно, тоже молодцы: поматросил и бросил, где пришлось. Должна же быть хоть какая-то доля ответственности и понимания, что ставить их надо в специально отведенных местах, а не в кустах! И кто у нас убирает эти самокаты с улиц? Почему по несколько дней никто не забирает?
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Поматросил и бросил
А у вас глаз не дергается, когда видите, что электросамокаты в Пскове раскидали повсюду, будто мусор какой-то? Валяются по несколько дней в траве, в грязи. Кто на них захочет ехать после такого? Вот и этот двухколесный друг уже не первый день ожидает, что кто-то его заберет. Но никто не приходит. Не очень ясно, кому эта забава вообще нужна.
Люди, конечно, тоже молодцы: поматросил и бросил, где пришлось. Должна же быть хоть какая-то доля ответственности и понимания, что ставить их надо в специально отведенных местах, а не в кустах! И кто у нас убирает эти самокаты с улиц? Почему по несколько дней никто не забирает?
Кирилл