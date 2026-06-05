Интерактив: Развалившаяся лестница у Кузнецкого моста в Пскове требует срочного ремонта

У Кузнецкого моста в Финском парке хорошая спортивная площадка. Но небольшая лестница, ведущая к ней с тротуара моста, вся развалилась! Ступени через одну сломаны, плиты отваливаются.
Лестницей пользуются не только спортсмены, но и прохожие – псковичи и гости города, в том числе, пожилые люди. Когда проходят фестивали и праздники, пешеходный трафик там в разы увеличивается.
Хотелось бы, чтобы лесенку починили прежде, чем кто-нибудь там переломает ноги.
Ирина
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