Сегодня сидели в кафе с видом на Мирожский монастырь и заметили купающегося в реке Великой мужчину. Сначала восхитились его героизмом, обсудили, как круто, когда у человека хватает силы духа, чтобы закаляться, да и просто выразили ему респект. Не могли оторвать глаз от этого спортивного увлечения и продолжили за ним наблюдать. Когда он стал выходить из воды, нам показалось, что он абсолютно голый. Приблизили через камеру телефона этот увлекательный пейзаж и убедились в качестве своего зрения. Мужчина действительно не был одет.
Затем он долго стоял и вытирался полотенцем, минут пять, рассматривая Мирожский монастырь. Виды действительно восхищают, но наслаждаться ими можно и одетым.
Не знаю, в какой момент времени городской пляж стал нудистским, но благо посетителей на нём немного. Близ этого места находится набережная, рядом с пляжем детская площадка, неужели нет страха быть замеченным?
Возможно, мужчина думает, что для полного единения с природой необходимо обнажаться? На такой случай существует ванна, единяйтесь там.
Интерактив: Псковский морж у Мирожского монастыря
Елизавета