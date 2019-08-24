Новости

Областная «Елка желаний» позволит подарить новогоднее чудо 51 маленькому псковичу

Состоявшаяся накануне областная акция «Елка желаний» позволит подарить новогоднее чудо 51 маленькому псковичу, лишенному родительской любви и заботы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.

Он отметил, что псковские предприниматели и представители бизнес-сообщества стали принимать активное участие в реализации социальных проектов. Только в рамках программы «Подарок новорожденному» с начала года предоставлены дополнительные меры поддержки для 4,5 тысяч семей на общую сумму почти 20 млн рублей.

«По аналогии с федеральным проектом, вчера мы провели областную "Елку желаний", благодаря которой для 51 ребенка, лишенных родительской любви и заботы, случится свое собственное Новогоднее чудо, исполнится заветное желание. Такое искреннее и неравнодушное участие в жизни региона, помощь людям заслуживает соответствующей оценки», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также напомнил, что со следующего года наиболее активным участникам благотворительной деятельности будет присуждаться почетное звание «Заслуженный меценат Псковской области».

В течение этого года в Фонд развития Псковской области поступило более 90 млн рублей для реализации социальных проектов и адресной помощи людям, добавил он. Социально-ориентированные НКО Псковской области, во многом при поддержке регионального Проектного офиса, вышли на новый подготовки заявок в Фонд президентских грантов. Если в прошлом году они привлекли в регион 35 млн рублей, то в этом году это цифра равна 48 млн.