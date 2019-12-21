Общество

Заветные желания маленьких псковичей исполнят в ходе акции «Елка желаний»

Сегодня, 23 декабря, в псковском ЗАГСе состоялось мероприятие в рамках акции «Елка желаний» с участием губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в благотворительной акции приняли участие представители региональной администрации, Псковского областного Собрания депутатов, городские власти, депутаты Псковской городской Думы, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, представители промышленных предприятий и субъектов МСП.

Вниманию присутствующих был представлен видеоролик, в котором дети рассказывают о своих желаниях и мечтах.

Вступительной речью благотворительное мероприятие открыл губернатор Михаил Ведерников. Он выразил слова благодарности тем, кто «в новогодней суете смог остановиться и сделать доброе дело для тех, чьи мечты не осуществились бы, если бы не было такого количества людей с добрым сердцем».

Глава региона отметил, что впервые такой проект проходит на региональном уровне для детей, которые лишены внимания родителей.

Михаил Ведерников выразил надежду, что такая акция станет ежегодной.

«Люди делятся на тех, кто ждет подарок, и тех, кто его может подарить. Сегодня эти шары окажутся в руках волшебников, и мечты детей осуществятся», - подытожил губернатор.

Шары на елке были трех видов - красные - символизировали простые детские мечты, синие - желания посложнее и белые - самые затратные и трудные детские мечты.

Михаил Ведерников снял с елки желаний белый шар.

Теперь губернатору предстоит исполнить мечту 16-летней Екатерины Потаповой, которая мечтает побывать в Артеке.

Отметим, что желания детей можно исполнять в течение всего 2020 года. Федеральная благотворительная акция «Елка желаний» впервые была проведена в 2018 году. В новогодние праздники каждый желающий может исполнить желания детей, попавших в непростые жизненные условия. Благотворительная акция направлена на исполнение желаний детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, связанных с приобретением развивающих материалов и книг, музыкальных инструментов, товаров для хобби, детских игрушек, цифровой техники, спортивного инвентаря, одежды и нарядов (костюмов), с ремонтом в комнате мечтателя и других желаний.

Организатором акции является Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».