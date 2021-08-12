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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Андреем Ермаковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – исполняющий обязанности председателя комитета Псковской области по образованию Андрей Ермаков. Ключевые темы, которые с ним обсудит ведущая Любовь Кузнецова - реализация профильных нацпроектов и готовность учреждений образования региона к новому учебному году.

Построят ли новую школу в Борисовичах? Сколько «Точек роста» в этом году появится в образовательных учреждениях региона? От чего зависит «Успех каждого ребенка»? На что чаще всего жаловались контрольно-надзорные органы в ходе приемки школ к новому учебному году? В чем заключаются самые главные проблемы образования Псковской области?

Ответы на эти и другие вопросы — в течение ближайшего часа.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.