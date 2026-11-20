Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Чай втроем». Напомним, что это даже не программа, а чайные посиделки, которые прямо в студии устраивают ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы и каждый раз зовут себе в компанию какого-то из числа известных в Псковской области персон.

На этот раз они поговорят «за жизнь» с региональным управляющим «Альфа-Банка» в Псковской области Ириной Барановой. Гостья студии поделится самыми яркими воспоминаниями из детства, расскажет о своем карьерном пути, об увлечениях и познакомит радиослушателей со своим любимчиком – лабрадором по кличке Хакки.

За что Ирина Баранова любила пионерские лагеря? Почему не стала балериной, как мечтала в детстве? Какой у нее был любимый медляк на дискотеке? Есть ли у заочников студенческая жизнь? Какие личные качества и привычки помогают Ирине Барановой быть эффективной в роли управляющей банка? Как у нее в детстве складывались отношения с сестрой - директором турфирмы «Континент» Светланой Барановой?