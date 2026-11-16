«Постскриптум»: Ротация псковских силовиков

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Минус миллиард - правительство страны вновь списало Псковской области часть долга;

Апелляция по «делу Шлосберга*» - приговор без изменений;

Ротации в силовом блоке региональных ведомств – где новые начальники?

Самолетам отмена, дополнительным поездам - зеленый свет: куда можно ехать?

Не надо ли отказаться от госфинансирования партий? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.