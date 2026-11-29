Предложение использовать личную банковскую карту для чужих расчетов, требование срочно выполнить поручение или просьба сделать пробный перевод могут свидетельствовать о попытке мошенников втянуть подростка в дропперскую схему под видом подработки. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин.

«Насторожить должно предложение, в котором вся "работа" сводится к использованию личной карты для чужих расчетов. Кроме того, среди дополнительных признаков схемы — требование действовать срочно, скрывать переписку от родителей, передать доступ к банковскому приложению или выполнить небольшой пробный денежный перевод», — сказал Артем Шейкин.

По словам сенатора, родителям стоит обращать внимание на неожиданные деньги, которые появились у ребенка, а также на дорогие покупки без понятного источника дохода, пишет РИА Новости .

«Конечно, такие обстоятельства еще не доказывают участия в преступлении. Но заметив это, лучше спокойно поговорить и уточнить детали: кто предложил заработок, за какие конкретно действия он получает оплату и так далее», — посоветовал спикер.