Сезон больших эфиров в самом разгаре: накануне на вопросы жителей Псковской области отвечал губернатор Михаил Ведерников, а 10 декабря состоится «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным. В новом выпуске программы «Зеркала» на радио «ПЛН FM» ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко будут разбираться, во что превратился этот формат за последние годы и кому он на самом деле нужен.

Действительно ли звонок на «прямую линию» гарантирует решение проблемы, и почему базовые вопросы ЖКХ или благоустройства порой сдвигаются с мёртвой точки только после отмашки сверху?

Насколько такие эфиры остаются живым разговором с людьми, а насколько превратились в тщательно срежиссированный спектакль с удобными вопросами?

Подменяют ли «прямые линии» работу СМИ и местных депутатов, становясь для граждан последней инстанцией?

Что получает от многочасового марафона сама власть — реальную картину происходящего на местах или просто способ снять социальное напряжение перед зимой?