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«Горводоканал» оказывает помощь по сбору гуманитарного груза беженцам из Донбасса

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» оказывает помощь по сбору гуманитарного груза беженцам из Донбасса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Горводоканала»

«Наше предприятие принимает активное участие в акции волонтерского штаба "Мы вместе" совместно с региональными отделениями Красного креста, ОНФ, волонтерами-медиками и другим по сбору гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Сопереживание, участие и взаимопомощь — то, что всегда было объединяющим началом нашего большого коллектива. И это непростое время — не исключение!» — отметили на предприятии.

Напомним, ранее в Псковской области собрали более 27 тонн вещей для беженцев из ДНР и ЛНР.