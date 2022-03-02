Псковcкая обл.
реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
семейный отдых на открытом воздухе
миссия выполнима ищем подарки
Главней всего погода в доме
Концерт Чайф в Пскове
Квитанции за электричество не придут
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Общество 02.03.2022 12:162 Еще около 900 псковичей заразились COVID-19, пять человек скончались 03.03.2022 10:360 Минюст призывает псковские организации вовремя предоставить отчетность за год 03.03.2022 10:260 В полиции Псковской области появились новые сотрудники 03.03.2022 10:190 Аналитики отметили повышение спроса на психологов в России 03.03.2022 09:560 В Псковском районе собрали первый урожай ранних огурцов 03.03.2022 09:200 В Псковской области собрали более 27 тонн вещей для беженцев из Донбасса
 
 
 
Самое популярное 02.03.2022 19:470 Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине 02.03.2022 16:290 Память погибшего товарища почтили псковские росгвардейцы 01.03.2022 13:021 Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.03.2022 10:553 В районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку 28.02.2022 19:150 Владимир Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с западными санкциями
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области собрали более 27 тонн вещей для беженцев из Донбасса

03.03.2022 09:20|ПсковКомментариев: 0

Более 27 тонн вещей собрали в Псковской области для беженцев из ДНР и ЛНР, сбор гуманитарной помощи в регионе продолжается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"». 

 

 

Видео: Псковское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"»

«Мы говорим спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв и участвует в акции гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса. Это наши братья, мы им помогаем. Так должны поступать всегда!» - сказал руководитель исполкома ОНФ Псковской области Виктор Остренко. 

Ранее сообщалось, что из Псковской в Ростовскую область отправили первую партию гуманитарного груза для эвакуированных из Донбасса жителей.

Теги: #Украина #Россия #беженцы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 1600 человек
03.03.2022, 10:460 В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека за кражу продуктов 03.03.2022, 10:450 «Коммунальный ликбез»: Городская среда. Быть или не быть? 03.03.2022, 10:380 Международная федерация кошек ввела санкции в отношении питомцев из России 03.03.2022, 10:360 Минюст призывает псковские организации вовремя предоставить отчетность за год
03.03.2022, 10:260 В полиции Псковской области появились новые сотрудники 03.03.2022, 10:190 Аналитики отметили повышение спроса на психологов в России 03.03.2022, 10:120 Псковича, избившего у дверей храма незнакомца, отправили в колонию 03.03.2022, 09:560 В Псковском районе собрали первый урожай ранних огурцов
03.03.2022, 09:480 Центробанк ввел комиссию 30% для физлиц при покупке валюты на бирже 03.03.2022, 09:330 Поддельные банкноты выявили в Пскове и Великих Луках 03.03.2022, 09:200 В Псковской области собрали более 27 тонн вещей для беженцев из Донбасса 03.03.2022, 09:026 Непривитых студентов с тестом на антитела к COVID-19 начнут пускать в ПсковГУ
03.03.2022, 08:470 Всемирный день писателя отмечают 3 марта 03.03.2022, 08:310 Псковичам предлагают работу в сфере безопасности с зарплатой свыше ста тысяч рублей 03.03.2022, 08:150 Врач назвала способ узнать, переболел ли привитый от COVID-19 бессимптомно 03.03.2022, 08:000 Поставки электроники в Россию сворачиваются
03.03.2022, 07:430 Цех загорелся в Печорах из-за короткого замыкания 03.03.2022, 07:270 Кардиолог рассказал, чем нельзя заниматься после COVID-19 03.03.2022, 07:040 В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян 02.03.2022, 23:162 Трехзвездочный отель планируют построить в Пскове
02.03.2022, 23:052 Шесть городских автобусов в Пскове оснастят валидаторами 02.03.2022, 22:480 Воспитанников школ-интернатов в Пскове обучили оказывать первую медпомощь 02.03.2022, 22:300 Наталья Скачкова возглавит управление общественных проектов и молодежной политики администрации региона 02.03.2022, 22:238 Наталью Плявинскую назначили руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области
02.03.2022, 22:110 Роман Абрамович продаст футбольный клуб «Челси» 02.03.2022, 22:000 Фрагмент цепочки галактик Маркаряна запечатлел псковский астроном-любитель 02.03.2022, 21:410 Паралимпийцы провели мастер-класс по настольному теннису в Пскове. ФОТО 02.03.2022, 21:220 Андрей Турчак: Мы должны защитить наших людей и предприятия от последствий санкций
02.03.2022, 21:000 Финансирование деятельности мировых судей в Псковской области выросло на 13% в 2021 году 02.03.2022, 20:380 Прибывшим в Псковскую область украинским беженцам выплатят по 10 тысяч рублей 02.03.2022, 20:240 «Михайловское» представляет любителям графики художника из Невеля 02.03.2022, 20:120 Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине
02.03.2022, 19:470 Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине 02.03.2022, 19:370 Воспитанники печорского интерната получили подарки от депутата Госдумы 02.03.2022, 19:162 Мошенники предлагают псковичам прочистку вентиляции за 20 тысяч рублей 02.03.2022, 19:050 Председателя областного комитета по ЖКХ наказали за нарушение условий предоставления субсидий
02.03.2022, 18:460 В Пскове готовятся установить светофор на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса 02.03.2022, 18:304 Автомобильная пробка образовалась на улице Спортивной в Пскове. ФОТО 02.03.2022, 18:210 США пригрозили перехватывать российские самолеты 02.03.2022, 18:140 Дорожная авария стала причиной пробки на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО
02.03.2022, 17:550 Фотофакт: Асфальт на Троицком мосту полностью срезали 02.03.2022, 17:480 Псковичам предлагают задать депутатам вопросы о здравоохранении 02.03.2022, 17:390 Способ узнать о родственниках-священниках предложили псковичам 02.03.2022, 17:300 Региональный этап конкурса «Семья года» стартовал в Псковской области
02.03.2022, 17:240 Как обезопаситься от мошенников и не потерять деньги, рассказали псковичам 02.03.2022, 17:100 Наработки псковских волонтеров по развитию туризма растиражируют в Якутии 02.03.2022, 17:020 В «Экопроме» разъяснили правила утилизации бытовой техники 02.03.2022, 16:546 В фокусе: Реконструкция Советского моста в Пскове
02.03.2022, 16:530 Второй раунд переговоров России и Украины пройдет вечером 2 марта 02.03.2022, 16:450 В магазинах «Деревня Соловьи» в Пскове начали продавать овощи 02.03.2022, 16:350 Оказывающим услуги сопровождаемого проживания псковичам повысят зарплату 02.03.2022, 16:310 ЕС запретил поставлять банкноты евро в Россию
02.03.2022, 16:290 Память погибшего товарища почтили псковские росгвардейцы 02.03.2022, 16:230 ВТБ повышает ставки по вкладам и накопительным счетам до 21% 02.03.2022, 16:1910 В Петербурге отменят QR-коды в ресторанах и учреждениях культуры 02.03.2022, 16:040 Россиян предупредили об активности мошенников на фоне новостей о повышении цен на электронику
02.03.2022, 15:571 Территорию у памятника десантникам 6-й роты под Псковом благоустроят до 30 июня 02.03.2022, 15:550 «Партизанский обоз» отправится из Псковской области в Ленинградскую 5 марта 02.03.2022, 15:500 Как получить отсрочку по оплате налогов до трех лет, объяснили псковичам 02.03.2022, 15:461 «Единая Россия» запускает процедуру предварительного голосования
02.03.2022, 15:280 Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков 02.03.2022, 15:180 Псковские археологи показали находки эпохи неолита 02.03.2022, 15:140 Великолучане сделали в подъезде временную переправу 02.03.2022, 15:100 ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж
02.03.2022, 15:040 Армен Мнацаканян: Сейчас важно сплотиться и поддержать друг друга, наши Вооруженные силы 02.03.2022, 14:530 В России с 10 марта введут мораторий на плановые проверки для ИП и бизнеса 02.03.2022, 14:522 Вмерзшего в лед на реке Пскове лебедя освободили спасатели. ВИДЕО 02.03.2022, 14:470 Игорь Савицкий о ситуации в экономике: Полгода будут тяжелыми
02.03.2022, 14:380 Сотрудники IT-компаний в России получат отсрочку от армии и льготную ипотеку 02.03.2022, 14:371 Как бороться с сонливостью после COVID-19, рассказала псковский врач 02.03.2022, 14:200 «Особое мнение»: Игорь Савицкий о новой реальности российского бизнеса. ВИДЕО 02.03.2022, 14:130 Из магазина в Острове изъяли более двух тысяч пачек сигарет без акцизных марок РФ
02.03.2022, 14:050 Православных приглашают в Псково-Печерский монастырь в дни Великого поста 02.03.2022, 13:540 Первую партию гуманитарного груза из Псковской области отправили беженцам из Донбасса 02.03.2022, 13:470 Игорь Савицкий назвал русских и украинцев одним народом 02.03.2022, 13:390 Выставка псковского художника «Достоевский и коронавирус» открылась в Петербурге
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru