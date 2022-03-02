Общество

В Псковской области собрали более 27 тонн вещей для беженцев из Донбасса

Более 27 тонн вещей собрали в Псковской области для беженцев из ДНР и ЛНР, сбор гуманитарной помощи в регионе продолжается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"».

Видео: Псковское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"»



«Мы говорим спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв и участвует в акции гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса. Это наши братья, мы им помогаем. Так должны поступать всегда!» - сказал руководитель исполкома ОНФ Псковской области Виктор Остренко.

Ранее сообщалось, что из Псковской в Ростовскую область отправили первую партию гуманитарного груза для эвакуированных из Донбасса жителей.