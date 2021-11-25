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Михаил Ведерников вместе с семьями военнослужащих посадил «Сад памяти»

05.05.2023 18:36|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 5 мая, принял участие в Международной акции «Сад памяти». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В память о жертвах, павших в годы Великой Отечественной войны, на территории воинского захоронения бывшего концентрационного лагеря «Шталаг-372» высажены саженцы лиственницы. Перед посадкой деревьев глава региона возложил цветы к памятному знаку.

Вместе с губернатором в акции приняли участие представители власти города и области, семьи военнослужащих, которые исполняют свой долг в зоне СВО, близкие погибших защитников Отечества, а также псковские волонтеры и юнармейцы.

Михаил Ведерников подчеркнул, что и акция «Сад памяти», и День Победы в этом году приобретают новый смысл. «В День Победы мы чтим ветеранов, благодарны тем, кто остался жив, и тем, кто сложил свои жизни во имя Победы. Но нельзя забывать и о наших героях сегодняшнего дня, которые ежедневно борются с „коричневой“ чумой, приближая Победу, защищают интересы русского народа, наше право быть русскими», — сказал губернатор. Он отметил, что ветеранов остается все меньше, поэтому задача власти — создавать условия для сохранения праздника, сделать так, чтобы молодежь и будущие поколения россиян, у которых не будет возможности вживую поговорить с ветеранами, знали и помнили ужасы и подвиги войны.

Одна из участниц Оксана Евграшина рассказала, что, сажая лиственницу, вспоминала сразу о нескольких героях своей семьи. Сейчас в зоне СВО находится муж-военнослужащий, а в Великой Отечественной войне участвовали два дедушки и прадедушка. «В дальнейшем, когда мои дети вырастут, они смогут прийти сюда и сказать - я участвовал в этом мероприятии, знаю, в честь кого посажено это дерево», — заметила она.

Лиственницы высажены у воинского захоронения на месте одного из самых крупных в годы Великой Отечественной войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе «Шталаг 372» (Stalag 372). Он действовал с осени 1941 года по декабрь 1943 года. По данным чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления в 1945-м, в Шталаге-372 погибло более 75 тыс человек. Территория лагеря в 2021 году признана объектом культурного наследия Псковской области.

Международная патриотическая акция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Псковской земле проводится ежегодно с 2020 года. Только в 2021 году в регионе было высажено около 5 тыс деревьев хвойных и лиственных пород. В 2022 году еще более 3,3 тыс хвойных деревьев.

В этом году мероприятия в рамках акции «Сад памяти» пройдут в Бежаницком, Гдовском, Красногородском, Куньинском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, Себежском районах. В некоторых муниципалитетах уже заложены памятные аллеи.

Источник: Псковская Лента Новостей
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