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Как безопасно похудеть, рассказали в псковском облздраве

Сбалансированное питание поможет улучшить здоровье и сделать процесс похудения более безопасным, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

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«Главное — не будьте к себе слишком строги. Специалисты Минздрава рекомендуют снижать массу тела на 5–10% за 3–6 месяцев и удерживать результат в течение года. Так вы уменьшите риски для здоровья и улучшите качество жизни в целом, особенно если имеются другие заболевания, связанные с лишним весом», - отметили в комитете.

Для безопасного похудения следует соблюдать следующие правила: