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Причины повышенного интереса к IT-профессиям в России перечислил эксперт

Повышенный интерес к IT-профессиям в России связан с госпрограммами поддержки, считает IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.

Эти меры включают различные льготы и образовательные инициативы, способствующие развитию отрасли. Кроме того, возможность удаленной работы делает профессии в IT более доступными и привлекательными для широкой аудитории, пишет RuNews24.ru.

«Такое внушительное количество IT-специалистов в России достаточно оправдано, так как мы достаточно сильно отстаём по собственным цифровым продуктам. А поскольку быстро получить результат, конечно, невозможно, то вначале создается престиж профессии, а потом из большого количества работающих возникнет уже достаточное количество высококвалифицированных работников. Гораздо более массово это уже было в Индии и Китае. И даже при изначально большом количестве низкоквалифицированных IT-кадров ими была создана прослойка высококвалифицированных экспертов», - сказал Алексей Ермаков.

Еще одним важным аспектом роста IT-сферы в России является увеличение средней зарплаты сотрудников. В 2023 году среднемесячная заработная плата IT-специалистов увеличилась на 24% и достигла 176 тысяч рублей. Для сравнения, средняя зарплата в стране составляет 87 тысяч рублей, по данным Росстата. Это значительное расхождение говорит о том, что IT-отрасль становится все более привлекательной для специалистов, что, безусловно, также способствует увеличению числа новых кадров.

Несмотря на положительные тенденции, в России все еще наблюдается недостаток высококвалифицированных кадров с профильным высшим образованием и опытом работы. Алексей Ермаков подчеркивает, что важен не только количественный рост специалистов, но и создание условий для формирования высококвалифицированных работников. Опыт стран, таких как Индия и Китай, показывает, что изначально большое количество низкоквалифицированных IT-кадров может привести к появлению прослойки профессионалов.

Число IT-специалистов в России год к году увеличилось на 13% и в 2024 году составило около 1 млн человек. Об этом 7 апреля рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко на форуме по управлению интернетом RIGF 2025.