Причины повышенного интереса к IT-профессиям в России перечислил эксперт

Повышенный интерес к IT-профессиям в России связан с госпрограммами поддержки, считает IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.
Эти меры включают различные льготы и образовательные инициативы, способствующие развитию отрасли. Кроме того, возможность удаленной работы делает профессии в IT более доступными и привлекательными для широкой аудитории, пишет RuNews24.ru.
Еще одним важным аспектом роста IT-сферы в России является увеличение средней зарплаты сотрудников. В 2023 году среднемесячная заработная плата IT-специалистов увеличилась на 24% и достигла 176 тысяч рублей. Для сравнения, средняя зарплата в стране составляет 87 тысяч рублей, по данным Росстата. Это значительное расхождение говорит о том, что IT-отрасль становится все более привлекательной для специалистов, что, безусловно, также способствует увеличению числа новых кадров.
Несмотря на положительные тенденции, в России все еще наблюдается недостаток высококвалифицированных кадров с профильным высшим образованием и опытом работы. Алексей Ермаков подчеркивает, что важен не только количественный рост специалистов, но и создание условий для формирования высококвалифицированных работников. Опыт стран, таких как Индия и Китай, показывает, что изначально большое количество низкоквалифицированных IT-кадров может привести к появлению прослойки профессионалов.
Число IT-специалистов в России год к году увеличилось на 13% и в 2024 году составило около 1 млн человек. Об этом 7 апреля рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко на форуме по управлению интернетом RIGF 2025.