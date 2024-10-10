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Стали известны победители конкурса проектов ТОС Псковского района

Стали известны победители конкурса среди территориальных общественных самоуправлений Псковского района. Из 40-ка заявок, отправленных территориальными общественными самоуправлениями Псковского района, гранты получают 34 ТОСа. Общая сумма привлеченных средств – свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Рекордсмен по числу побед – Карамышевская волость: 12 проектов. Далее – Середкинская волость: 8 проектов. По три ТОСа-победителя – у Ядровской и Тямшанской волостей. По две победы у ТОСов Писковической волости и у межселенной территории Талабских островов. А также победили по одному ТОСу из Ершовской, Логозовской, Краснопрудской и Торошинской волостей.

«От души поздравляю победителей! Успешной реализации проектов!», - отметила Наталья Фёдорова.

На третий муниципальный конкурс ТОС заявки можно подать до 15 мая. На сегодняшний день в Псковском районе действуют 50 территориальных общественных самоуправлений.