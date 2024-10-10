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«Это не развлекуха»: в Пскове проходит прощальный показ спектакля «Смерть Тарелкина»

Прощальный показ спектакля «Смерть Тарелкина» проходит в Псковском театре драмы 21 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Премьера спектакля состоялась 12 мая 2021 года. В главной роли актер псковского театра Денис Кугай. По сюжету чиновник Тарелкин решается на смелую авантюру – инсценирует скоропостижную кончину, тем самым избавляясь от назойливых кредиторов, и готовится шантажировать своего бывшего начальника генерала Варравина. Однако события развиваются совсем не так, как планировал Тарелкин. Теперь его жизни угрожает самая настоящая опасность.

Перед последним показом на сцену поднялся худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. По его оценке, «Смерть Тарелкина» - хороший спектакль, который театр вынужден снять с репертуара из-за низкой посещаемости.

«Да, над этим спектаклем нужно думать. Это не развлекуха. Но по моему убеждению, именно такие спектакли и двигают сценическое искусство вперед, - заявил Дмитрий Месхиев. - Это хороший спектакль, его нужно увидеть, и очень жаль, что приходится снимать. Нам никто его не запрещал, просто вы не ходите, поэтому мы вынуждены отказаться от дальнейшего исполнения спектакля на нашей сцене».

Стоит отметить, что билеты на последний показ были раскуплены.

Постановка вошла в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль – участник Биеннале театрального искусства (Москва, 2021) и Международного театрального фестиваля «Александринский» (Санкт-Петербург, 2022).